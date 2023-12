Lazio: capigruppo maggioranza, in Commissione Bilancio tornata centrale la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Bilancio della Regione Lazio ha licenziato i testi relativi alla proposta di Legge di Stabilità 2024 e Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 con i quali la maggioranza ha tracciato le sue priorità e impostato la sua visione di governo del territorio puntando sull'abbattimento della pressione fiscale. Così in una nota i capogruppo della maggioranza alla Regione Lazio Daniele Sabatini, Giorgio Simeoni, Laura Cartaginese, Nazzareno Neri, Luciano Crea e Angelo Tripodi. "Dopo anni di svilimento del ruolo delle commissioni ai tempi della sinistra, con il centrodestra finalmente - aggiungono - è stato rimarcato il ruolo centrale della politica. Dopo l'approdo del Documento di Economia e Finanza regionale il 30 novembre in Commissione Bilancio si sono svolte nove sedute di dibattito molto intense in un clima di acceso confronto, a tratti anche costruttivo fra maggioranza ed opposizione. La prossima settimana andremo in aula con una proposta di bilancio concreta e responsabile, che offre risposte importanti alle esigenze dei cittadini del Lazio con interventi rivolti alla riduzione della pressione fiscale per le imprese e le famiglie. Un ringraziamento all' assessore al Bilancio Giancarlo Righini per il grande lavoro svolto per la presentazione di una proposta di legge che segna il primo vero bilancio politico dell'amministrazione Rocca e per la puntualità degli interventi e delle risposte fornite durante i lavori d'aula, e al presidente della Commissione Marco Bertucci per la conduzione autorevole dei lavori. Esprimiamo anche gratitudine nei riguardi di tutte le organizzazioni sindacali che, in un ambito di ulteriore approfondimento e confronto con l'amministrazione Rocca, hanno scelto la strada della condivisione e della concretezza", concludono. (Com)