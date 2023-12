Cultura: Teatro Opera Roma, 42 hanno risposto ad avviso per incarico direttore generale Fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla scadenza del termine, ovvero alle 18 di oggi sabato 16 dicembre, sono pervenute 42 domande in risposta all' Avviso pubblico per manifestazione di interesse di carattere non vincolante per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Fondazione Teatro di Roma. Così, in una nota, il Teatro di Roma. "Le candidature verranno preventivamente vagliate da una commissione di tre membri i cui componenti sono stati indicati dal Consiglio di amministrazione e i cui nomi verranno resi noti lunedì quando le personalità indicate avranno accettato l'incarico. La commissione, alla fine dei suoi lavori, dovrà presentare una short list di candidati (da tre a cinque) che saranno esaminati dal Presidente e dai membri del consiglio di ammirazione, che valuteranno, insieme ai curricula dei candidati, il loro progetto per la gestione artistica e amministrativa del Teatro di Roma. L'obiettivo è quello di dare alla Fondazione una governance sicura e capace di programmare, l'offerta artistica e l'equilibrio gestionale nell'interesse della Capitale e, più in generale della collettività del Paese", conclude la nota.(Com)