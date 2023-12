Difesa: Crosetto, Italia non è più al centro del mondo, sviluppare rapporti con altre nazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stata per anni il centro del mondo, ma ora il nostro peso come popolazione è pari allo 0,76 per cento del mondo: per questo è necessario sviluppare i rapporti con altre nazioni. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Se questo peso nel mondo cent'anni fa non avrebbe precluso nulla, nell'epoca attuale questo essere piccoli e non avere risorse naturali comporta che il nostro futuro dipende dai rapporti con altre nazioni”, ha detto il ministro. (Res)