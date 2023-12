Ucraina: Crosetto, nel mondo moderno chi ti era amico il giorno dopo ti può invadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo moderno un Paese che ti era amico sino al giorno prima ti può invadere: con Ucraina e Russia è andata così. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “L'Italia sarebbe stata in grado di resistere come l'Ucraina a un'invasione come quella russa? Lo dico a chi parla di spese militari”, ha detto il ministro. (Res)