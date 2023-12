Nato: Crosetto, chi critica suggerisca alternative, presto vedremo effetti attacchi Houthi nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Chi critica la Nato suggerisca un'alternativa: “non ne vedo nel mondo, non è realistica un'alleanza con la Cina per difenderci militarmente”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Abbiamo difeso l'Ucraina perché, in caso di caduta di quel fronte, il prossimo avremmo potuto essere noi. Lo stesso vale per il Medio Oriente e presto arriveranno gli effetti degli attacchi dei ribelli Houthi che stanno bloccando la navigazione nel Mar Rosso”, ha detto il ministro. (Res)