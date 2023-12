Milano: De Corato, oggi decima manifestazione pro Palestina con disagi e insulti, Sala intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, "per la decima volta in 70 giorni, i soliti disperati e ridicoli sostenitori di Hamas, pro Isis e difensori della Palestina, hanno sfilato in corteo in piazzale Loreto, inveendo e attaccando duramente, anche con striscioni, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e offendendo il popolo israeliano. Ancora una volta, oggi, commercianti, milanesi e turisti hanno avuto notevoli disagi e il traffico della città ne ha subito pesanti conseguenze". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando il corteo cittadino odierno in favore della Palestina. "I milanesi - rileva - sono esausti e non ne possono più di queste continue e inutili manifestazioni. Per quanto tempo ancora, la città, dovrà sopportare queste provocazioni da parte degli anarchici dei Centri Sociali? Quando Sala si deciderà ad intervenire, parlando a nome dei cittadini, e condannando tali manifestazioni? Questa è un'indecenza e, come sempre, il Sindaco è rimasto in silenzio. Gabrielli, che da inizio ottobre si è visto solo durante una conferenza stampa, farà qualcosa nel breve periodo? I cittadini si aspettano questo 'regalo' di Natale".(Com)