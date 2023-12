Lazio: accordo Regione-sindacati per riduzione pressione fiscale, assessore "aiuterà cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio firma l'accordo con i sindacati per la riduzione della pressione fiscale. Si tratta della riduzione addizionale regionale dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che aiuterà le famiglie con i redditi più bassi del Lazio. In particolare, il documento prevede, dall'1 gennaio 2025, l'eliminazione dell'addizionale del 1,60 per i redditi fino a 35 mila euro, attraverso l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28 mila euro e in forma di riduzione fra i 28 e i 35 mila euro. A tal fine entro il 15 aprile 2024 la Regione adeguerà la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie che attualmente é pari a 100 milioni di euro. (segue) (Rer)