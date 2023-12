Lazio: accordo Regione-sindacati per riduzione pressione fiscale, assessore "aiuterà cittadini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per aver firmato questo pomeriggio l'accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della Regione Lazio - dichiara l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini - . Si tratta di un ulteriore sforzo economico, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal presidente Francesco Rocca, dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà, la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia", conclude Righini. (Rer)