Sudafrica: ex presidente Zuma non voterà per l'Anc alle elezioni del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma, costretto a lasciare l’incarico a causa di accuse di corruzione, ha dichiarato che non voterà per il Congresso nazionale africano (Anc), al potere nel Paese, alle elezioni nazionali del 2024. "Sarebbe un tradimento fare una campagna per l'Anc di (Cyril) Ramaphosa", ha affermato Zuma in un comunicato letto in conferenza stampa, criticando quella che ha definito "la morte delle strutture democraticamente elette", "il ruolo del denaro" e "la morte delle strutture democraticamente elette" nella determinazione dei voti e "la sospetta manipolazione fraudolenta" delle decisioni della conferenza dell’Anc. Zuma, costretto alle dimissioni nel 2018 a causa delle accuse di corruzione, ha detto che voterà per Umkhonto We Sizwe (Mk), un piccolo partito di sinistra radicale registrato solo quest'anno e che prende il nome dal vecchio braccio armato dell'Anc. (Res)