Roma: assessora Ambiente, campagna Ama-Comi.Eco per corretta differenziata

- La campagna informativa di Ama e Comi.Eco promuove un Natale improntato alla sostenibilità attraverso la corretta raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone. Lo scrive, sui social, l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. "Questa iniziativa, presentata oggi al mercato di Testaccio e sostenuta da Roma Capitale - aggiunge Alfonsi - invita i cittadini romani a partecipare attivamente durante le Festività. Ama ha allestito punti straordinari in collaborazione con il Comieco, dove i cittadini possono consegnare gli imballaggi prodotti, contribuendo così al decoro e alla sostenibilità ambientale della città. È un’opportunità per regalare alla nostra bellissima città un Natale eco-sostenibile, coinvolgendo ogni cittadino nella tutela dell’ambiente durante questa stagione festiva", conclude. (Rer)