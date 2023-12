Legge Bilancio: Urso, sei miliardi di euro per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi dice che nella manovra “non c'era nulla” è giusto fare presente che nella Legge di bilancio “vi sono quasi sei miliardi per le imprese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “In questa manovra così difficile con alle spalle la zavorra del Superbonus e del costo del debito pubblico italiano vi sono quasi sei miliardi per le imprese", ha aggiunto Urso, ricordando "il miliardo in più per la microelettronica, il miliardo in più per grandi progetti europei Ipcei, un miliardo in più per progetti di sviluppo, una legge sulle frontiere tecnologiche e una legge sulla blue economy". (Rin)