Cile: domani il plebiscito sulla nuova Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del referendum, i partiti che hanno approvato il testo promettono una campagna in favore del "sì", mentre gli oppositori non hanno ancora formalizzato una posizione. Tra gli articoli più discussi c'è quello che assicura il "diritto alla vita" e una legislazione che "protegge la vita che sta per nascere". Norma che dal governo si segnala possa essere in contrasto con la legge che disciplina i casi di aborto consentito. La previsione secondo cui "ogni persona avrà il diritto di scegliere il sistema di salute cui ricorrere, statale o privato", induce i detrattori a temere che sarà impossibile creare sistemi di assistenza sanitaria finanziate anche da parte del capitale privato. Al centrosinistra non piace inoltre la promessa di nuovi vincoli nella composizione della Camera dei deputati: oltre a introdurre una soglia di sbarramento al cinque per cento, la nuova costituzione prevede un taglio a 155 a 138 deputati. Disposizioni, si evidenzia, che se possono ridurre la frammentarietà dell'Aula ne riducono la rappresentatività, a danno della democrazia. (segue) (Abu)