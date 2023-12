Cile: domani il plebiscito sulla nuova Costituzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del secondo tentativo di riformare la Carta costituzionale intrapreso dal Cile in meno di quattro anni. Il primo, nato sulla scorta delle proteste sociali dell'ottobre 2019, era stato portato avanti da un'assemblea - a maggioranza di centrosinistra - eletta ad hoc, poco dopo l'insediamento del presidente Gabriel Boric. Un testo che veniva bocciato a larga maggioranza dal plebiscito del settembre 2022. Il progetto di costituzione oggi agli atti è frutto del lavoro dei 50 membri del Consiglio costituzionale, eletti a maggio 2023 tra liste di candidati di partiti presenti in parlamento, e una Commissione di 24 esperti designati dal Parlamento. Dovesse naufragare anche questo secondo tentativo, nel Paese sudamericano rimarrà vigente la Costituzione del 1980, dal momento che il governo ha fatto sapere che non ha intenzione di organizzare nuove iniziative. (Abu)