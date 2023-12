Giappone-India: firmato accordo per ulteriore rimozione barriere commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Indonesia hanno concordato la rimozione di ulteriori barriere commerciali, dopo che i due Paesi hanno concluso i negoziati sui protocolli per migliorare i loro accordi economici bilaterali. Gli accordi sono stati siglati in occasione dell'incontro tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente indonesiano Joko Widodo a margine del vertice di Tokyo per celebrare i 50 anni di legami tra il Giappone e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). In base all'accordo, si legge in un comunicato congiunto, il Giappone consentirà un maggiore accesso ai prodotti indonesiani, anche rimuovendo le tariffe sui prodotti della pesca trasformati, e i due Paesi miglioreranno le relazioni nel settore bancario. Entrambe le parti auspicano che l'accordo di partenariato economico Indonesia-Giappone (Ijepa) modificato venga attuato entro il primo trimestre del 2024, anche se deve ancora essere formalmente firmato e ratificato dai rispettivi parlamenti dopo i controlli legali. (segue) (Git)