Giappone-India: firmato accordo per ulteriore rimozione barriere commerciali (2)

- Il ministero del Commercio indonesiano aveva precedentemente affermato che Giacarta aveva chiesto a Tokyo di eliminare le tariffe sulle esportazioni di tonno in scatola durante i negoziati, che avrebbero dovuto basarsi sull’Ijepa firmato per la prima volta nel 2007. Nel corso dell'incontro con Kishida, Widodo ha anche sottolineato l'importanza dell'accordo sui minerali critici, mentre l'Indonesia cerca di posizionarsi come un attore importante nel mercato globale delle catena di fornitura delle batterie per veicoli elettrici. Il Giappone ha forirà inoltre alla guardia costiera indonesiana una nave pattuglia del valore di 63 milioni di dollari per aiutare l’Indonesia ad aumentare la sua capacità marittima. Sabato scorso il Giappone e la Malesia hanno firmato un accordo di assistenza alla sicurezza che include una sovvenzione di 2,8 milioni di dollari per rafforzare la sicurezza marittima della Malesia, mentre le nazioni asiatiche cercano di contrastare una Cina sempre più assertiva. Jokowi e Kishida hanno discusso anche del conflitto a Gaza e il presidente indonesiano ha ribadito il suo sostegno ad un cessate il fuoco permanente e ad aiuti umanitari sostenibili. (Git)