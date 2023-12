Medio Oriente: incontro tra capo Mossad e premier Qatar per riavvio negoziati su rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, ha incontrato in una località europea il direttore del Mossad David Barnea, per tentare di rilanciare i colloqui sulla liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza in cambio di una tregua e della liberazione di prigionieri palestinesi detenuti da Israele. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano israeliano "Haaretz", mentre in precedenza il “Wall Street Journal” aveva detto che l'incontro si sarebbe svolto nelle prossime ore a Oslo, in Norvegia. I colloqui seguono l'ammissione da parte di Tel Aviv che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accidentalmente ucciso tre ostaggi dell’organizzazione islamista Hamas durante i combattimenti a Gaza, un incidente che ha aumentato la pressione sul governo del primo ministro Benjamin Netanyahu affinché intraprenda nuove misure per liberare i restanti 129 ostaggi e per limitare i danni collaterali delle operazioni militari a Gaza. Secondo le fonti citate dal “Wall Street Journal”, la ripresa dei negoziati per un nuovo accordo sugli ostaggi sconta ostacoli significativi, tra cui disaccordi tra i ranghi di Hamas in merito alle condizioni da porre in sede negoziare. (segue) (Res)