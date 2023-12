Medio Oriente: incontro tra capo Mossad e premier Qatar per riavvio negoziati su rilascio ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele conosce molto bene le condizioni per liberare gli ostaggi presenti nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce delle Brigate Qassam, il braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas, Abu Obaida. "Il nemico sionista sta giocando con le vite dei suoi soldati tenuti prigionieri dalla resistenza palestinese e, quindi, non si preoccupa dei sentimenti delle loro famiglie. Ieri, l'esercito sionista ha intenzionalmente giustiziato tre di loro, preferendo ucciderli piuttosto che liberarli", ha aggiunto. La dichiarazione di Obaida giunge mentre il governo israeliano del primo ministro Benjamin Netanyahu è sotto pressione dell'opinione pubblica che vuole un'azione per il ritorno degli ostaggi. In particolare dopo che ieri le Forze di difesa israeliane (Idf) ne hanno uccisi per errore tre, ritenendoli dei terroristi. (segue) (Res)