Lazio: Coppotelli (Cisl), grazie a nostra intesa di ottobre oggi giù tasse per redditi medio bassi (2)

- "Questo è un risultato importante frutto della nostra azione e della nostra responsabilità - continua Enrico Coppotelli - che ha permesso di raggiungere un accordo odierno dove, la Regione Lazio, nella legge di bilancio del 2023 non aveva rifinanziato il fondo, e che è un primo passo per sostenere il potere d'acquisto e il reddito delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati del nostro territorio. Ora il confronto proseguirà sul bilancio per dare risposta anche agli altri temi che abbiamo sollevato, a partire dal potenziamento del servizio sanitario regionale e dalle politiche sociali, dal rifinanziamento della legge per l'invecchiamento attivo e della legge per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa intesa conferma come solo con il senso di responsabilità, da parte di tutti, si può arrivare ad ottenere benefici concreti per rispondere alle necessità dei cittadini, a partire proprio dalle fasce più deboli", conclude Coppotelli. (Com)