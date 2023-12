Milano: Meghnagi (Confcommercio) a Nova, un uomo ha avuto un malore in Buenos Aires e i soccorsi bloccati nel traffico, serve una soluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema che riguarda anche l’accessibilità a in corso Buenos Aires per i disabili e per i taxi: “Ho chiesto all’assessora alla mobilità Arianna Censi quattro posti per disabili: uno vicino alla farmacia Formaggia in piazza Oberdan, uno vicino alla farmacia Ambreckt in piazza Argentina, uno vicino al teatro Puccini e uno in Piazza Lima dove c’è uno studio medico dentistico aperto h24. Mi sono sentito rispondere che devono prendere i mezzi pubblici. Come fa a discutere con chi risponde così alla richiesta di quattro posti per disabili quando abbiamo dedicato tre chilometri per la pista ciclabile?”. I tassisti, invece, “non vengono più in Buenos Aires, bisogna dirgli nelle vie limitrofe perché non sanno dove fermarsi se una persona non è pronta a salire al volo”, conclude Meghnagi. (Rem)