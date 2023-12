Milano: Meghnagi (Confcommercio) a Nova, un uomo ha avuto un malore in Buenos Aires e i soccorsi bloccati nel traffico, serve una soluzione - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo intorno alle 13 si sé sentito male sul marciapiede in corso Buenos Aires a Milano, ma l’ambulanza prima e l’automedica poi hanno faticato a soccorrerlo perché imbottigliate nel traffico del corso, dove le auto in colonna non potevano creare un varco a causa del cordolo in cemento della pista ciclabile. Lo racconta a Nova Gabriel Meghnagi, Presidente Associazione di via "Ascobaires” e Vice Presidente di Unione Confcommercio - Incaricato a presiedere la rete associativa delle vie Milanesi con il Coordinamento dei distretti urbani del commercio di Milano. (Foto: Gabriel Megnagi) (Rem)