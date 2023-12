Francia: caso Depardieu, l'attore pronto a riconsegnare la Legione d'onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore francese Gérard Depardieu, indagato per stupro dal 2020, ha deciso di riconsegnare la sua Legione d'onore "a disposizione" del ministro della Cultura dopo che è stata annunciata una procedura disciplinare che potrebbe portare alla revoca di quest'onorificenza. E' quanto riferito dai suoi legali, come riporta la stampa francese. I legali del noto attore mettono in dubbio l'approccio della ministra della Cultura Rima Abdul Malak, chiedendosi se tale misura "non assesti (...) un ulteriore colpo a una presunzione di innocenza già morente". Depardieu è indagato dal 2020 per stupro, a seguito di una denuncia di un'attrice francese, Charlotte Arnould, da lui sempre respinte. (Frp)