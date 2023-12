Migranti: Piantedosi, "siamo per le soluzioni stabili e durature"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è “per le soluzioni stabili e durature” nella gestione del fenomeno migratorio. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Le migrazioni subiscono oscillazioni dovute a crisi e instabilità nei Paesi d’origine”, ha ricordato Piantedosi, indicando che dicembre “è il terzo mese che potrebbe chiudersi con una flessione degli arrivi”. La strada su cui si sta muovendo il governo è la realizzazione di un “sistema compiuto della gestione del fenomeno migratorio”, ha aggiunto. Nel suo intervento, Piantedosi ha tracciato l’operato del governo di Giorgia Meloni a un anno dal suo insediamento. Il cambiamento di linguaggio rispetto all’immigrazione in Europa “credo sia da ascrivere al governo. Negli anni precedenti mai l’Europa aveva adottato nel suo linguaggio termini come rafforzamento dei sistemi di rimpatrio”, ha proseguito. Nel corso dell’ultimo anno “sono stati fatti atti normativi tesi a rafforzare il contrasto all’immigrazione irregolare, come per esempio l’inasprimento delle sanzioni”, ha affermato Piantedosi, ammettendo che i numeri degli arrivi di migranti irregolari “rimangono impietosi, ma sono gestiti in modo strutturale e non c’è stato pressoché effetto su ordine pubblico”. (Res)