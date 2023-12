Usa: presidenziali 2024, Trump consolida vantaggio su Biden nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accumulato un consistente vantaggio di consensi in diversi stati chiave da cui dipenderà l’esito delle elezioni presidenziali del 2024, come indicato da diversi sondaggi pubblicati negli Usa questa settimana. Lo evidenzia il quotidiano “The Hill”, secondo cui i sondaggi indicano che Trump non è solo il favorito schiacciante alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, ma si trova anche in una posizione di forza per riconquistare la Casa Bianca meno di un anno prima del giorno delle elezioni, nonostante i suoi numerosi guai giudiziari. Trump risulta in testa al presidente Joe Biden in Stati tra cui Georgia, Michigan, Nevada, Arizona, Wisconsin e Pennsylvania, anche nei sondaggi che includono potenziali terzi candidati, come Robert F. Kennedy Jr. Un sondaggio pubblicato questa settimana dall’emittente televisiva “Cnn” attribuisce all’ex presidente un vantaggio del 5 per cento su Biden in Georgia, dove l’attuale presidente vinse nel 2020 con circa 12.000 voti di scarto. Il sondaggio ha anche rilevato che Trump è in vantaggio su Biden del 10 per cento nel Michigan, dove Biden vinse con un vantaggio di 155.000 voti. In entrambi gli Stati la maggioranza degli elettori ritiene che le politiche di Biden abbiano peggiorato le loro condizioni economiche. Un secondo sondaggio, effettuato questa settimana da "Bloomberg News" e Morning Consult, rileva un vantaggio di Trump su Biden in diversi Stati cruciali: en 11 punti percentuali di vantaggio in Carolina del Nord, 7 punti percentuali in Georgia, 6 in Wisconsin, 5 in Nevada, 4 punti percentuali in Michigan e 3 in Arizona.(Was)