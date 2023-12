Spagna: Sanchez, popolari adottino approccio costruttivo, "più accordi e meno insulti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo e leader del Partito socialista spagnolo, Pedro Sánchez, ha invitato il Partito popolare ad adottare un approccio basato su "più accordi e meno insulti". Così si è espresso Sánchez intervenendo alla convention politica dei socialisti in Galizia. "La politica non distrugge, costruisce. La politica non è un monologo, è un dialogo. La politica è quella dell'accordo, non dei capricci permanenti", ha sottolineato Sanchez. Il presidente ha chiesto che, in questa fase iniziale della legislatura, "ci siano più accordi e meno insulti", rammaricandosi che il leader popolare Alberto Nunez Feijóo lo abbia definito "malato di mente" o che il leader di Vox, Santiago Abascal, abbia detto che la gente vorrà impiccarlo per i piedi. Sánchez, esprimendo rispetto per le "100 manifestazioni" che i popolari hanno organizzato contro gli accordi stretti dai socialisti per ottenere l'investitura, ha denunciato "l'assedio" contro il quartier generale del Partito sociale, prima di insistere sul fatto che le elezioni "sono passate" e che il governo c'è già, quindi "è tempo di lavorare, di mettersi d'accordo". (Spm)