Migranti: Minniti, l’Italia deve mettere in campo una politica per l’Africa

- Per affrontare il fenomeno migratorio “l’Italia deve mettere in campo una politica per l’Africa”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med’Or, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Da questo punto di vista, l’Italia ha fatto una scelta strategica sacrosanta, ma state attenti a non farvi distrarre dalla scelta strategica dell’Africa”, ha aggiunto. Nel suo intervento, l’ex ministro dell’Interno ha affermato che bisogna governare il divario demografico che interessa i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. “L’Europa è entrata in un sistema di recessione demografica e non riusciamo a colmare le esigenze del mercato del lavoro. L’Africa è invece in una fase di crescita esponenziale dal punto di vista demografico. Questo divario può essere governato, non può essere cancellato”, ha dichiarato. (Res)