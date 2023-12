Migranti: Minniti, l’Europa deve avere un piano per l’Africa, non fare chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa “deve avere il più rapidamente possibile un piano per l’Africa, per la stabilizzazione del continente. Non chiacchiere, ci vogliono soldi”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med’Or, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “L’Europa deve fare questo. Non ci sono alternative e non possiamo consentire che si giri dall’altro lato”, ha affermato, indicando che i Paesi “che aiutiamo economicamente si devono impegnare a contrastare i trafficanti di esseri umani”. Al riguardo, Minniti ha ricordato come nel 2014 l’allora cancelliera tedesca Angela Merkel sia andata ad Ankara per trovare una soluzione al flusso di migranti, che ha poi portato l’Ue a erogare 6 miliardi di euro in due tranche alla Turchia per gestire il fenomeno. “Posso dire che dovremmo investirne altrettanti per l’Africa?”, ha dichiarato. (segue) (Res)