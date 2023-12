Migranti: Minniti, l’Europa deve avere un piano per l’Africa, non fare chiacchiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito sulla gestione del fenomeno migratorio, bisogna “fare attenzione a non dare un alibi all’Europa” per il ricollocamento dei migranti irregolari. Al riguardo, Minniti ha affermato: “Non c’è la possibilità di pensare che si possa pensare di risolvere la questione puntano sui cosiddetti Paesi terzi. State attenti, stiamo attenti a non fornire all’Europa un alibi, a non trovare insieme a noi Paesi dove parcheggiare i migranti”. Il presidente di Med’Or ha espresso la propria insoddisfazione per l’azione dell’Ue. “Io non sono soddisfatto di quello che ha fatto l’Ue finora, molte chiacchiere. L’Italia è stata lasciata solo e non vuole più essere lasciata sola”. (Res)