Migranti: Minniti, costruire canali legali per flusso persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario “costruire canali legali” per gestire il fenomeno migratorio. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med’Or, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Insieme a un piano per l’Africa, serve un accordo tra Europa, l’Unione Africa e le Nazioni Unite per avere canali legali di emigrazione, “perché abbiamo bisogno della forza lavoro, che va formata in Africa”. “Con i canali legali può essere garantito il rispetto dei diritti umani”, ha concluso. (Res)