Turchia-Italia: a Instabul l'ambasciatore Marrapodi ospita il Premio Leonardo da Vinci

- Nella cornice di Palazzo di Venezia a Istanbul, l’ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, ha ospitato la cerimonia di consegna del “Premio Leonardo da Vinci”, organizzato dalla Camera di commercio e dell’industria italiana ad Istanbul, per premiare un’azienda italiana e una turca distintesi nel corso del 2022 per gli investimenti bilaterali diretti. Ospite d’eccezione della serata il ministro dell’Industria e della Tecnologia turco, Mehmet Fatih Kacir. Lo riferisce una nota stampa. Nel corso del suo intervento, l’ambasciatore Marrapodi ha messo in risalto come in un momento di grande complessità internazionale “la Turchia rimane un partner commerciale strategico e amico dell’Italia, come dimostrato dagli intensi contatti ad ogni livello”. Sono stati inoltre ricordati gli importanti traguardi di cooperazione economica raggiunti dai due Paesi, in particolare la cifra record di 25 miliardi di euro di interscambio nel 2022, indicando nella Jetco e nel connesso Business forum previsti in Turchia nel 2024 due momenti chiave per il rafforzamento del partenariato economico. (segue) (Res)