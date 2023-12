Turchia-Italia: a Instabul l'ambasciatore Marrapodi ospita il Premio Leonardo da Vinci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il ministro dell’Industria Kacir ha voluto rimarcare l’intenso rapporto bilaterale, auspicando un’ulteriore crescita degli investimenti. In particolare, il ministro ha invitato a cogliere le opportunità di collaborazione offerte dal mercato turco, soprattutto nei settori chiave della transizione ecologica e digitale, sempre più centrali nelle strategie di sviluppo del Paese. Come investitore turco in Italia è stata premiata Desa, società che opera nel settore dell’abbigliamento (in particolare nella pelletteria) con sede a Istanbul. In Italia possiede un proprio showroom a Milano inaugurato nel 2013 e nel luglio 2022 ha investito in un nuovo stabilimento in Toscana. Come investitore italiano in Turchia il riconoscimento è andato al Gruppo Pietro Fiorentini SpA, attivo nel settore del gas naturale e dell’energia. La società, attraverso anche una strategia di fusioni e acquisizioni, ha consolidato la sua posizione nel mercato turco. (Res)