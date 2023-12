Sanità: Tiero (Fd'I), ok alle nuove assunzioni nel Lazio, ora sbloccare nuovi bandi di concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considero importante l'ondata di assunzioni disposta dalla giunta regionale in campo sanitario su tutto il territorio laziale. Una boccata d'ossigeno preziosa che riguarda anche l'Asl di Latina. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio. "Le nuove assunzioni autorizzate sono 29 nuove assunzioni, a cui si aggiungono 34 stabilizzazioni di personale già in servizio e tre assunzioni a tempo determinato, per un totale di 66 unità. Fra queste ci sono medici di Igiene sanitaria, di Pneumologia e Chirurgia generale, ma anche dirigenti farmacisti, dirigenti biologi e sei dirigenti psicologi, ostetriche, fisioterapisti, assistenti sanitari e assistenti sociali, educatori professionali, tecnici della prevenzione e 15 assistenti amministrativi. Si tratta però solo di un intervento che serve per tamponare l'emergenza legata ad un organico ridotto quasi all'osso. Il mio auspicio è che si proceda prima possibile con lo sblocco di diversi bandi di concorso. Soprattutto le strutture sanitarie pontine ne hanno assoluto bisogno. Su questo punto solleciterò un incontro al presidente Rocca", prosegue Tiero. (segue) (Com)