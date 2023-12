Niger: ministro Esteri Togo Dussey, giunta ha acconsentito a ripristinare il governo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader militari del Niger hanno concordato un piano per il ripristino del governo democratico che sarà presentato alla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) per l'approvazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Togo, Robert Dussey, che si è recato in Niger per negoziare per conto dell’Ecowas il ritorno all'ordine costituzionale in quel Paese africano, dopo il colpo di stato militare avvenuto a luglio. "Abbiamo avuto una sessione di lavoro significativa con il primo ministro e il ministro degli Esteri del Niger. Abbiamo lavorato e concordato sul contenuto e sui tempi della transizione," ha dichiarato Dussey alla televisione statale del Niger, senza fornire ulteriori dettagli in proposito. "Andremo a presentare questo piano ai capi di Stato che sono mediatori e alla Commissione Ecowas". (Res)