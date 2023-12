Città metropolitana Roma: delegato tutela animali, al lavoro per regolamento su colonie feline (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le colonie feline romane - dichiara Rocco Ferraro, Consigliere Delegato Ambiente e tutela degli animali - oggi sono regolamentate a livello comunale da un provvedimento che risale al 2005 ed è attualmente in fase di ridefinizione. Da parte della giunta Gualtieri è arrivato l'impegno a lavorare per migliorare la qualità della cura e delle strutture ospiti: per questo di concerto con l'assessorato, e con la Commissione Ambiente, si sta lavorando alla stesura di un regolamento per la gestione delle colonie che vada ad aggiungersi a quello attualmente vigente sul benessere degli animali e sia totalmente dedicato alle colonie e alle oasi feline. Da qui la decisione di coinvolgere le associazioni e creare una rete che non soltanto si occupi della gestione e della cura dei felini, ma anche di promuovere l'adozione. Lavoreremo in questo senso per dare un regolamento che garantisca ancora di più diritti per gli ani ali e che sia nello stesso modo coinvolgente per gli amanti degli animali". (Com)