Mar Rosso: francese Cma Cgm sospende navigazione a causa attacchi Houthi

- L'azienda francese di trasporto marittimo Cma Cgm ha annunciato che, come la danese Maersk e la tedesca Hapag-Lloyd, sospenderà l'attraversamento del Mar Rosso da parte delle sue navi portacontainer a seguito degli attacchi dei ribelli Houthi nello Yemen. Il gruppo ha "deciso di ordinare a tutte le sue navi portacontainer nella regione che devono attraversare il Mar Rosso di raggiungere aree sicure" o di non lasciare acque ritenute sicure, "con effetto immediato e fino a nuovo avviso", si legge in un comunicato stampa. (Frp)