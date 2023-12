Libia: fonti "Nova", vertici dell'ovest e dell'est al Cairo per colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica - il parlamento con sede nell'est della Libia -, Aguila Saleh, è giunto al Cairo, in Egitto, per partecipare a un incontro con il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed al Menfi, e con il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar. Lo riferiscono fonti di "Agenzia Nova", secondo cui nell'incontro tripartito si discuterà probabilmente "dell'iniziativa delle Nazioni Unite e della posizione dei partecipanti al riguardo, oltre alla questione della formazione di un governo unificato che supervisionerà lo svolgimento delle elezioni, nonché le sfide alla sicurezza legate alla situazione in Sudan". Due giorni fa, il 14 dicembre, Saleh si è recato in Turchia, dove ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan e con cui ha discusso di una serie di situazioni relative alle elezioni. (Lit)