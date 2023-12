© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha bisogno dell'Africa: è un fatto esistenziale andare a investire in quel continente. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Dobbiamo farlo in modo diverso”, ha detto l'Ad. “Ne ha bisogno l'Europa, che non so se sia pronta, deve farlo l'Italia”, ha aggiunto. (Res)