Medio Oriente: comandante Centcom Kurilla in visita a forze Usa in Siria e Iraq

- Il generale Michael Erik Kurilla, a capo del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha visitato basi statunitensi in Iraq e in Siria in risposta al recente aumento degli attacchi contro le forze statunitensi in entrambi i Paesi. Lo ha riferito il Comando tramite una nota, precisando che Kurilla ha viaggiato in Iraq Siria il 13 e 14 dicembre scorsi e ha visitato diversi siti militari, tra cui l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, la base aerea di Ain al Assad e l'aeroporto di Erbil. Durante la visita in Iraq, Kurilla ha incontrato alti funzionari, tra cui il primo ministro Mohammed Shia Al Sudani. Secondo il Centcom, il generale e il primo ministro “hanno discusso delle attuali preoccupazioni per la sicurezza regionale e locale con particolare enfasi sugli attacchi contro le forze statunitensi". Secondo Kurilla, "queste visite forniscono preziose informazioni che non si possono ottenere senza viaggiare nella regione e vederla di persona".(Was)