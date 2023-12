Viterbo: Cangemi (Lega), tour delle province importante per sviluppo della nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo incontro, preceduto da altri in altre province della nostra Regione, segna un momento importante per il nostro territorio. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, a margine dell'evento organizzato questo mattina dall'assessore Pasquale Ciacciarelli a Palazzo Gentilini di Viterbo. "Al centro dell'agenda dei lavori di questa mattina, - aggiunge - la rete tra istituzioni, enti locali e cittadinanza attiva, con l'obiettivo di affrontare il futuro dell'economia territoriale evidenziando le peculiarità di ogni luogo. Le scelte strategiche dei nuovi investimenti, sono cruciali per il miglioramento del territorio, e l'attenzione a mettere in piedi processi innovativi, è uno dei nostri compiti principali. Le nuove sfide, infatti, sono legate agli investimenti che faremo e imporranno scelte precise, da condividere coi territori. A tal proposito voglio ringraziare Andrea Micci, Coordinatore provinciale della Lega di Viterbo e Fabio Bertolacci sindaco di Tuscania e ai tanti amministratori della Tuscia presenti a questo importante tavolo. L'attento lavoro delle amministrazioni e la regia della Regione, creeranno l'opportunità di raggiungere risultati importanti e concreti, e questi incontri sono tutti propedeutici a questo", ha concluso Cangemi. (Com)