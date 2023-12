Gaza: capo Mossad incontrerà premier Qatar a Oslo per rilanciare negoziati sugli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, incontrerà oggi a Oslo, in Norvegia, il direttore del Mossad David Barnea, per tentare di rilanciare i colloqui sulla liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza in cambio di una tregua e della liberazione di prigionieri palestinesi detenuti da Israele. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano “Wall Street Journal”. I colloqui seguono l'ammissione da parte di Tel Aviv che le Forze di difesa israeliane hanno accidentalmente ucciso tre ostaggi dell’organizzazione islamista Hamas durante i combattimenti a Gaza, un incidente che ha aumentato la pressione sul governo del primo ministro Benjamin Netanyahu affinché intraprenda nuove misure per liberare i restanti 129 ostaggi e per limitare i danni collaterali delle operazioni militari a Gaza. Secondo le fonti citate dal “Wall Street Journal”, la ripresa dei negoziati per un nuovo accordo sugli ostaggi sconta ostacoli significativi, tra cui disaccordi tra i ranghi di Hamas in merito alle condizioni da porre in sede negoziare.(Was)