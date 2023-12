Roma: presentato a Villa Altieri il volue Aedes Herculis Il tempio perduto di Ercole nel Foro Boario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala Conferenze di Villa Altieri, palazzo storico della cultura e della memoria della Città metropolitana di Roma Capitale, si è tenuta la presentazione del volume "Aedes Herculis. Il tempio perduto di Ercole nel Foro Boario a Roma", opera di Marco Castracane. L'appuntamento ha segnato l'avvio di una serie di incontri che si terranno a Villa Altieri per approfondire temi attinenti agli studi archeologici e storici. All'evento ha presenziato Cristina Michetelli, consigliera delegata al Patrimonio e al Bilancio della Città Metropolitana. "La nostra Amministrazione in due anni di lavoro – ha affermato la consigliera Michetelli – si è fortemente impegnata per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico ed archeologico". (segue) (Com)