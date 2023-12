Roma: presentato a Villa Altieri il volue Aedes Herculis Il tempio perduto di Ercole nel Foro Boario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima tappa, in ordine cronologico, di questo percorso, in pieno divenire – ha aggiunto – è rappresentata dalla inaugurazione, del rinnovato percorso multimediale delle Domus Romane di Palazzo Valentini, alla presenza del Sibdaco Gualtieri e del divulgatore scientifico Alberto Angela. Il mio sincero ringraziamento va a tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Città Metropolitana che, a vario titolo, si stanno adoperando per valorizzare le nostre peculiarità storiche, archeologiche ed architettoniche. Interverrò con piacere ai prossimi incontri sulle tematiche archeologiche e ringrazio l'autore del volume, Marco Castracani per la passione con cui ha illustrato un'opera come la sua, originale e meticolosa, che arricchisce il panorama della pubblicistica divulgativa". (segue) (Com)