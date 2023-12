Germania: espulso iracheno, progettava attentato a mercato di Natale di Hannover

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha espulso un cittadino iracheno sospettato di pianificare un attento contro il mercato di Natale di Hannover. Rimpatriato nel Paese di origine, il sospetto terrorista non potrà più entrare in territorio tedesco, stando a quanto riferisce la stampa tedesca. L'uomo era stasto arrestato a Helmstedt, nella giornata del 21 novembre. Residente in Sassonia-Anhalt e impiegato presso uno stabilimento di Amazon a Helmstedt, l’islamista avrebbe progettato di colpire con un coltello tra la folla del mercato di Natale di Hannover, capoluogo del Land. Tuttavia, l’iracheno è stato fermato dalle autorità tedesche su segnalazione di un’agenzia di intelligence straniera. A seguito dell’arresto, è stata cancellata la domanda di asilo del 20enne, di cui è stata disposta l’espulsione dalla Germania. L’islamista ha presentato ricorso contro la decisione (Geb)