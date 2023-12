Israele: media, ostaggi uccisi per errore avevano bastone con stoffa bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei tre ostaggi israeliani uccisi "per errore" dai militari di Israele nella Striscia di Gaza brandiva un bastone con una stoffa bianca, probabilmente con l'intento di distinguersi dai combattenti del movimento islamista palestinese Hamas. E' quanto emerso dalle indagini finora condotte dalle Forze di difesa israeliane (Idf), secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano "The Tiimes of Israel". Ieri sera, nel corso di un'operazione condotta dalle Idf nel quartiere di Shejaiya, a Gaza City, tre ostaggi sono stati uccisi da "fuoco amico" in un tragico errore. Secondo un alto ufficiale del Comando sud delle Idf, tutto sarebbe iniziato dopo che un soldato di stanza in un edificio ha identificato tre figure sospette che uscivano da un altro palazzo a diverse decine di metri di distanza. Secondo le indagini, tutti e tre erano a torso nudo e una delle figure portava un bastone con una bandiera bianca improvvisata. Il soldato, credendo che gli uomini stessero tendendo un'imboscata, ha immediatamente aperto il fuoco e ha gridato "terroristi" ai commilitoni. (segue) (Res)