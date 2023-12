Israele: media, ostaggi uccisi per errore avevano bastone con stoffa bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indagine, quel militare avrebbe ucciso due degli uomini, mentre il terzo, colpito e ferito, sarebbe fuggito nell'edificio da cui proveniva. In quel momento, il comandante del battaglione, che si trovava anche lui nell'edificio da cui il soldato aveva sparato, è uscito e ha chiesto di fermare il fuoco. Nel frattempo, le truppe presenti nella zona hanno sentito qualcuno gridare "Aiuto" in ebraico. Qualche istante dopo, il terzo uomo è uscito dall'edificio in cui si era rifugiato e un altro soldato ha aperto il fuoco contro di lui, uccidendolo. Tutti e tre i corpi sono stati raccolti e portati in Israele per essere identificati. A Shejaiya, non erano stati identificati civili palestinesi negli ultimi giorni e questo, secondo l'ufficiale, avrebbe portato i militari a pensare che si trattasse di una trappola. Negli ultimi giorni a Shejaiya sono stati uccisi 38 membri di Hamas. (Res)