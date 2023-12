© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha donato 21 milioni di dollari all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per sostenere la popolazione afgana vulnerabile nell’Asia Centrale e in Pakistan. Lo ha dichiarato ieri il ministro per l’Immigrazione, i Rifugiati e la Cittadinanza canadese, Mark Miller, durante il Forum globale sui rifugiati che si è tenuto a Ginevra.(Was)