Giappone-Asean: Kishida promette ulteriore rafforzamento cooperazione economica (2)

- Kishida ha dichiarato mercoledì che il Giappone e i 10 Paesi dell'Asean puntano ad ampliare e approfondire ulteriormente i legami in un momento in cui "l'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto è seriamente minacciato". Kishida ha sottolineato che le sfide nell’Indo-Pacifico includono "tentativi di cambiare unilateralmente lo status quo con la forza" nei Mari Cinese Orientale e Meridionale, e "le crescenti attività nucleari e missilistiche della Corea del Nord". Il primo ministro ha affermato che l'Asean è "la chiave per la realizzazione della visione del Giappone di un Indo-Pacifico libero e aperto", e ha aggiunto che la prosperità economica dei 10 membri dell'Asean "può essere raggiunta solo se la pace e la stabilità della regione sono protette". (segue) (Git)