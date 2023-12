Giappone-Asean: Kishida promette ulteriore rafforzamento cooperazione economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liu Pengyu, portavoce dell'Ambasciata cinese a Washington, ha dichiarato giovedì a "Voice of America" che "la Cina è lieta di vedere che i Paesi e le organizzazioni regionali pertinenti sviluppino relazioni amichevoli e di cooperazione". Il portavoce ha proseguito dicendo: "Speriamo però che tali relazioni non abbiano come bersaglio terze parti, e che contribuiscano alla pace, alla stabilità e alla prosperità regionali". Anche se la Cina non parteciperà al vertice di Tokyo, gli analisti ritengono probabile che proprio Pechino e la sua condotta nella regione figureranno in cima all’agenda dei colloqui. (Git)