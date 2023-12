Schengen: Ungheria porrà veto a ingresso Bulgaria se non sarà abolita tassa su gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria porrà il veto all’ingresso della Bulgaria nell'area Schengen a meno che non abolisca la tassa di transito sul gas russo. Lo ha riferito il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, secondo cui Budapest ha chiarito alla Bulgaria che porrà il veto al suo ingresso se la tassa sulla principale rotta di importazione del gas ungherese rimarrà in vigore. "Abbiamo chiarito ai bulgari che se manterranno questa situazione a lungo, se metteranno a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ungheria per molto tempo, allora porremo il veto alla loro adesione a Schengen", ha detto Szijjarto. Il ministro ha detto che l'Ungheria revocherà il veto non appena la tassa di transito sarà abrogata. Szijjarto ha affermato che la mossa della Bulgaria, che secondo lui va contro le normative europee, minaccia la sicurezza dell'approvvigionamento non solo in Ungheria, ma anche in Serbia e Macedonia del Nord. (Vap)