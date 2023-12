Roma: al via oggi giuramenti di cittadinanza collettivi, 140 neo cittadini diventati italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cerimonia svolta presso l'anagrafe centrale di via Petroselli centoquaranta persone sono diventate italiane a tutti gli effetti, effettuando il giuramento di Cittadinanza in forma collettiva e non individuale come da prassi. È quanto afferma Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, a conclusione del giuramento di Cittadinanza a cui hanno preso parte anche le consigliere comunali Michela Cicculli, Alleanza Verdi e Sinistra, e Nella Converti del Partito democratico. "Un anno fa - ricorda l'assessore Catarci - le pratiche in attesa, eredità del periodo pandemico, erano arrivate a 2.500. Nel corso del 2023 sono state ridotte a circa 400 e ora, con altre 2 o 3 giornate di giuramenti collettivi calendarizzate nel primo bimestre del 2024, sempre di sabato per non intralciare i servizi, si azzererà l'intero arretrato", aggiunge. (segue) (Com)