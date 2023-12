Roma: al via oggi giuramenti di cittadinanza collettivi, 140 neo cittadini diventati italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura eccezionale adottata dall'Assessorato e dal Dipartimento rientra all'interno del piano elaborato in collaborazione con il Ministero dell'Interno e la Prefettura, che prevede anche la digitalizzazione delle notifiche dei decreti del Presidente della Repubblica e un'agenda telematica per gli appuntamenti nel Portale di Roma Capitale, sezione Casa digitale del Cittadino, misure finalizzate a prevenire ulteriori ritardi nella concessione della cittadinanza. Le persone extra Ue che oggi hanno prestato il giuramento di cittadinanza provengono prevalentemente dal Bangladesh, a seguire Egitto e Filippine. Quelle dall'Ue sono quasi tutte provenienti dalla Romania, che rimane il paese europeo da cui provengono più richieste. (segue) (Com)